Полиция о смерти мэра Кривого Рога: убийство опровергнуто, но могли довести до суицида

Версии об убийстве и инсценировке самоубийства мэра Кривого Рога Константина Павлова опровергнуты. Сейчас полиция рассматривает версию о суициде, но не отбрасывает вероятность доведения до суицида. Об этом сообщили правоохранители во время брифинга Нацполиции о расследовании смерти мэра.

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Замначальника управления Главного следственного управления Нацполиции Николай Батюк сообщил, что смерть Павлова, как свидетельствуют результаты экспертизы, наступила в результате сквозного огнестрельного ранения грудной клетки. Были задеты ребра, левое легкое и сердце. В крови мэра не обнаружили наркотиков и алкоголя.

Говоря о мотивах и обстоятельствах смерти Павлова, Батюк сообщил, что версии об умышленном убийстве и инсценировке самоубийства опровергнуты. Сейчас следствие рассматривает версию о самоубийстве по мотивам, связанным с личной жизнью или с его пребыванием в должности мэра.

"Вместе с тем, учитывая личность потерпевшего и его образ жизни, следствие не отбрасывает версию доведения до самоубийства по тем же мотивам", – сказал правоохранитель.

Он также сообщил, что полиция опросила людей, которые заявляли в сети, что Павлова якобы убили, и "ни одна из этих особ подтверждений не предоставила".

Начальник следственного управления полиции Днепропетровской области Олег Слипчук сообщил, что рядом с телом Павлова на пороге его дома лежало охотничье ружье Форт 202, одна гильза и телефон.

"Размещение тела, оружия, гильзы и локализация телесных повреждений указывали на то, что выстрел был совершен с близкого расстояния", – сказал Слипчук.

Он отметил, что изначально полиция рассматривала три версии: убийство, неосторожное обращение с оружием и самоубийство. Просмотрев записи с камер наблюдения, полиция выяснила, что Павлов продолжительное время был дома один, и никого из посторонних там не было. В 06:45 15 августа произошел выстрел, в результате которого Павлов погиб.

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Оксана Житнюк

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