Криворожский "предатель" Котляр сложил депутатский мандат — Слуга народа

Экс-секретарь Криворожского городского совета от Слуги народа Александр Котляр досрочно сложил полномочия депутата горсовета. Партия обвинила его в "предательстве", когда Котляр после смерти мэра Константина Павлова сложил полномочия секретаря горсовета, таким образом отказавшись руководить городом. Об этом сообщает пресс-служба Слуги народа.

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Решение о сложении полномочий депутата было принято на сегодняшнем пленарном заседании на основании личного заявления Котляра, сообщили в СН.

Накануне с Котляром на заседании городской организации партии встретились глава СН Александр Корниенко и председатель фракции Давид Арахамия.

Также было принято решение об исключении Котляра из фракции Слуги народа.

"Своим поступком Александр Котляр мог создать впечатление, что Слуга народа не хочет брать на себя ответственность за то, как живет Кривой Рог, за то, стабильно ли будет работать городское хозяйство и социальная сфера", – сказал Корниенко.

По его словам, действия Котляра — это "игра в пользу политических сил, которые прибегают к безосновательным и циничным обвинениям Слуги народа в смерти городского головы Константина Павлова".

15 августа Палов был найден мертвым на пороге собственного дома. Следствие рассматривает три версии его смерти.

По закону, и. о. мэра должен быть секретарь горсовета. Однако Александр Котляр, который занимал эту должность, заявил, что отказывается от нее, ведь в противном случае "постоянно чувствовал бы кровавые слова за своей спиной". В итоге cекретарем горсовета и исполняющим обязанности мэра стал Юрий Вилкул, управлявший городом с 2010 по 2020 год.

Слуга народа обвинила Котляра в предательстве партии и призвала сложить депутатский мандат.

Вадим Ребрина

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