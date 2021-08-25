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Корниенко: Криворожский предатель Котляр должен сложить мандат, не захочет – заставим

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2021, 18:50
Корниенко: Криворожский предатель Котляр должен сложить мандат, не захочет – заставим - Фото
Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Партия Слуга народа призвала сложить депутатский мандат Александра Котляра, который отказался руководить Кривым Рогом, сложив полномочия секретаря городского совета. Об этом заявил глава партии Александр Корниенко, сообщает пресс-служба СН.

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"Александр Котляр предал принципы партии Слуга народа и президента Владимира Зеленского, а потому должен сложить депутатский мандат. Если не захочет сделать это добровольно – он может стать первым кандидатом на отзыв местного депутата по народной инициативе. Котляр показал, что не способен взять на себя ответственность перед городом и его жителями, тем самым предав интересы избирателей. Народ этого не простит", – сказал Корниенко.

Председатель городской организации партии в Кривом Роге, народный депутат Юрий Корявченков добавил, что решение Котляра не обсуждалось ни с депутатской фракцией Слуги народа в Криворожском горсовете, ни с криворожской городской организацией партии.

"Как депутат-мажоритарщик я требую прекратить обманывать наших избирателей! Мы должны выполнять программу президента Зеленского, воплощать реформы на местах и работать в интересах граждан. Очевидно, Александр Котляр делать это не готов", – сказал Корявченков.

Сегодня в горсовете Кривого Рога решали вопрос, кто будет руководить городом после недавней смерти мэра Константина Павлова. По закону, и. о. мэра должен быть секретарь горсовета. Однако Александр Котляр, который занимал эту должность, заявил, что отказывается от нее, ведь в противном случае "постоянно чувствовал бы кровавые слова за своей спиной". В итоге cекретарем горсовета и исполняющим обязанности мэра стал Юрий Вилкул, управлявший городом с 2010 по 2020 год. 

Вадим Ребрина
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Слуга народа Владимир Зеленский кривой рог Александр Корниенко Юрий Корявченков александр котляр
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