Вилкул снова возглавил Кривой Рог. "Слуга народа" от должности отказался

Секретарем горсовета Кривого Рога и исполняющим обязанности мэра стал Юрий Вилкул, управлявший городом с 2010 по 2020 год. Перед этим от должности отказался избранный от Слуги народа секретарь горсовета Александр Котляр. Это стало известно из трансляции заседания горсовета.

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В горсовете решали вопрос, кто будет управлять Кривым Рогом после недавней смерти мэра Константина Павлова. По закону, и. о. мэра должен быть секретарь горсовета.

Однако Котляр заявил, что отказывается от этой должности, ведь в противном случае "постоянно чувствовал бы кровавые слова за своей спиной". Его отставку поддержали все 33 депутата, которые присутствовали на заседании.

После этого Вилкул стал председателем на заседании и позже был избран секретарем горсовета на тайном голосовании. За него проголосовали 32 депутата.

Первый криворожский отмечает, что главой счетной комиссии была Виктория Третяк из Блока Вилкула – Украинская перспектива.

За назначение Вилкула голосовали депутаты ОПЗЖ и Украинской перспективы. Не участвовали в голосовании депутаты Слуги народа и Силы людей.

В ноябре 2020-го Вилкул снялся со второго тура выборов мэра Кривого Рога, хоть и был лидером. Он поддержал кандидата ОПЗЖ Павлова, который впоследствии и выиграл выборы, победив кандидата СН Дмитрия Шевчика.

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Марк Сировой

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