В Калуше обстреляли офис радиостанции: видео задержания

Фото: if.npu.gov.ua

В Калуше Ивано-Франковской области местный житель устроил стрельбу из ружья по офису местной радиостанции Калуш ФМ, а также ранил ножом сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Правоохранители приехали на вызов о стрельбе по офису радиостанции.

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Недалеко от места происшествия они заметили мужчину, у которого на плече был чехол с охотничьим ружьем внутри.

После того, как полицейские поинтересовались, что у него в чехле, мужчина выхватил нож и нанес оперуполномоченному ножевое ранение лица.

31-летнего лейтенанта полиции госпитализировали.

Злоумышленник задержан. Сообщается, что ему также 31 год и он житель Калуша. О мотивах его действий информации пока нет.

На месте совершения преступления полицейские изъяли восемь гильз.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) УК.

Недавно возле одного из магазинов в Деснянском районе столицы в ходе конфликта между тремя мужчинами один из них, выстрелив в оппонента, попал в лицо пятилетнему мальчику.