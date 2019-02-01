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01.02.2019, 16:45

В Киеве на Лесном выстрелили в голову пятилетнему мальчику

В Киеве на Лесном выстрелили в голову пятилетнему мальчику - Фото
Фото: kiev.informator.ua

На розыск злоумышленника ориентированы наряды столичной полиции

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Возле одного из магазинов в Деснянском районе столицы в ходе конфликта между тремя мужчинами один из них, выстрелив в оппонента, попал в лицо пятилетнему мальчику. Он госпитализирован, сообщает пресс-служба столичной полиции.

По предварительной информации полиции, между тремя мужчинами произошел словесный конфликт.

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Двое участников конфликта утверждают, что злоумышленник начал с ними ссориться, а потом достал оружие и, пытаясь выстрелить в одного из них, попал в ребенка. После этого подозреваемый скрылся.

Мальчик госпитализирован. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

На розыск злоумышленника ориентированы наряды столичной полиции.

30 января в Николаеве, у здания районного суда злоумышленник расстрелял супружескую пару. Мужчина и женщина погибли. В полиции сообщили подробности происшествия.

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Теги: оружие, стрельба, ребенок, конфликт, криминал
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