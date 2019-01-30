В Николаеве у здания суда расстреляли супружескую пару: фото

В Николаеве у здания районного суда мужчина расстрелял супружескую пару. Мужчина и женщина погибли. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.
Там рассказали, что сегодня около 15:00 в Ингульскому районе города, у Ленинского райсуда местный житель смертельно ранил из огнестрельного оружия супругов.
Женщина погибла на месте происшествия, мужчина - в карете скорой помощи.
Злоумышленник задержан полицией.
На месте происшествия находится все руководство Николаевского главка полиции.
Предварительная квалификация - часть 2 статьи 115 (Умышленное убийство) УК.
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