В Николаеве у здания суда расстреляли супружескую пару: фото

Фото: novosti-n.org

В Николаеве у здания районного суда мужчина расстрелял супружескую пару. Мужчина и женщина погибли. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Там рассказали, что сегодня около 15:00 в Ингульскому районе города, у Ленинского райсуда местный житель смертельно ранил из огнестрельного оружия супругов.

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Женщина погибла на месте происшествия, мужчина - в карете скорой помощи.

Злоумышленник задержан полицией.

На месте происшествия находится все руководство Николаевского главка полиции.

Предварительная квалификация - часть 2 статьи 115 (Умышленное убийство) УК.

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