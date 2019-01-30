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30.01.2019, 15:57

В Николаеве у здания суда расстреляли супружескую пару: фото

В Николаеве у здания суда расстреляли супружескую пару: фото - Фото
Фото: novosti-n.org

Женщина погибла на месте происшествия, мужчина - в карете скорой помощи

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В Николаеве у здания районного суда мужчина расстрелял супружескую пару. Мужчина и женщина погибли. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Там рассказали, что сегодня около 15:00 в Ингульскому районе города, у Ленинского райсуда местный житель смертельно ранил из огнестрельного оружия супругов.

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Женщина погибла на месте происшествия, мужчина - в карете скорой помощи.

Злоумышленник задержан полицией.

На месте происшествия находится все руководство Николаевского главка полиции.

Предварительная квалификация - часть 2 статьи 115 (Умышленное убийство) УК.

В Днепре вечером 29 января неизвестный выстрелил из ручного противотанкового гранатомета в автомобиль Toyоta Land Cruiser.

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Теги: стрельба, Николаев, убийство, супруги
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