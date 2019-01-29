В Днепре из гранатомета расстреляли внедорожник с людьми - фото

Фото: dp.npu.gov.ua

В Днепре вечером 29 января неизвестный выстрелил из ручного противотанкового гранатомета в автомобиль Toyоta Land Cruiser. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Находившиеся в автомобиле водитель и пассажир не пострадали.

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Сообщение о взрыве поступило в отделение полиции около 21:00, инцидент произошел на перекрестке Литейной улицы и Крутогорного спуска.

Полиция уставновила, что выпущенный из гранатомета снаряд разорвался в передней части автомобиля.

В результате взрыва повреждено крыло и колесо авто, на месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники, отмечает пресс-служба полиции.

По факту взрыва полиция открыла уголовное производство за покушение на убийство, следователи выясняют подробности происшествия.

Фото: dp.npu.gov.ua

28 января сообщалось, что в Одессе на остановке общественного транспорта обнаружили тротиловые шашки.