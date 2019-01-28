В Одессе на остановке обнаружили взрывчатку

Скриншот с видео

В Одессе на остановке общественного транспорта обнаружили тротиловые шашки. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

О подозрительных предметах на остановке в полицию сообщили граждане.

Реклама

В ходе проверки на месте происшествия было установлено, что обнаруженное является взрывчатым веществом - тротилом.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.

В начале января в голландском городе Венло мужчина, обнаружив в саду неразорвавшееся взрывное устройство времен Второй мировой войны, накрыл его своим телом и лежал так три часа, пока спецгруппа Министерства обороны исследовала объект.