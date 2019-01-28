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28.01.2019, 14:48

В Одессе на остановке обнаружили взрывчатку

В Одессе на остановке обнаружили взрывчатку - Фото
Скриншот с видео

О подозрительных предметах на остановке в полицию сообщили граждане

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В Одессе на остановке общественного транспорта обнаружили тротиловые шашки. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

О подозрительных предметах на остановке в полицию сообщили граждане.

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В ходе проверки на месте происшествия было установлено, что обнаруженное является взрывчатым веществом - тротилом.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.

В начале января в голландском городе Венло мужчина, обнаружив в саду неразорвавшееся взрывное устройство времен Второй мировой войны, накрыл его своим телом и лежал так три часа, пока спецгруппа Министерства обороны исследовала объект.

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Теги: транспорт, одесса, взрывчатка, бомба, тротил
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