В Голландии мужчина накрыл телом бомбу и лежал так 3 часа: видео

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Мужчина сначала присыпал боеприпас песком, а когда он стал издавать свист, лег на него

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В голландском городе Венло мужчина, обнаружив в саду неразорвавшееся взрывное устройство времен Второй мировой войны, накрыл его своим телом и лежал так три часа, пока спецгруппа Министерства обороны исследовала объект. Об этом сообщает ВВС.

Устройство оказалось неопасным, а мужчину теперь лечат от последствий переохлаждения.

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При этом Служба безопасности Нидерландов обратилась к общественности с предостережением не повторять этот поступок, назвав его "крайне неосмотрительным".

Согласно сообщению, мужчина обнаружил несработавшее устройство (не уточняется, какое именно) времен Второй мировой войны в среду во время работы в саду.

Он сначала присыпал его песком, но когда устройство стало издавать звук, похожий на свист, мужчина накрыл его своим телом, очевидно, стремясь уменьшить последствия возможной детонации.

Пресс-секретарь службы безопасности Вероник Клаассен сообщила, что он не смел пошевелиться и, лежа, позвонил в службу скорой помощи по мобильному телефону.

Клаассен заявила, что, похоже, группа по обезвреживанию Министерства обороны "ехала с некоторого расстояния, так как она прибыла только в 01:00 четверга, чтобы помочь человеку в его "деликатной ситуации".

Более 100 человек были эвакуированы, но оказалось, что в устройстве больше нет взрывчатых веществ. Что послужило причиной свиста, остается загадкой.

Мужчину доставили в больницу с сильным переохлаждением.

Клаассен при этом предупредила: "Категорически не рекомендуется ложиться на бомбу. Лучше всего, если вы натолкнетесь на взрывное устройство, держаться на расстоянии и вызвать полицию".

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Теги: граната, бомба, голландия, саперы, героизм
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