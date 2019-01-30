Стала известна причина стрельбы в Николаеве: видео задержания

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По словам сотрудника полиции, стрелявший не признает долг, который суд обязал его выплатить супругам

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Стрельба у Ленинского райсуда Николаева, в результате которой погибли два человека, связана с рассмотрением спора в этом суде между жителями Николаева и Одессы. Об этом местному изданию НикВести сообщил начальник следственного отдела полиции Иван Выговский.

"Сегодня состоялось судебное заседание по гражданскому делу относительно задолженности, еще 2008 года, которая возникла между николаевцем и двумя жителями Одессы. Решение было принято в пользу лиц, которые подали гражданский иск. После чего необходимо было оплатить определенную сумму убытка", - рассказал полицейский.

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По словам Выговского, стрелявший не признает долг, который суд обязал его выплатить.

После судебного заседания между участниками возник конфликт, в ходе которого мужчина совершил два выстрела из ружья, рассказал представитель полиции.

Стрелял он из охотничьего карабина Сайга.

Злоумышленника, по словам правоохранителя, задержал сотрудник Ингульского отдела полиции, который в этот момент проезжал мимо.

Сегодня в Николаеве, у здания районного суда злоумышленник расстрелял супружескую пару. Мужчина и женщина погибли.

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Теги: полиция, стрельба, Николаев, убийство
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