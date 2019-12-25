Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Каменском после анестезии умерла пациентка больницы

В Каменском после анестезии умерла пациентка больницы - Фото
Капельница (фото - pixabay.com)
25.12.2019, 21:34

Препарат, после применения которого больным стало плохо, по данным горсовета, на которые ссылается местное СМИ, произведен в Украине

В Каменском Днепропетровской области после операции с применением одного из препаратов для анестезии умерла пациентка больницы № 9, еще у шестерых пациентов ухудшилось состояние здоровья. Об этом сообщает пресс-служба Каменского отделения полиции.

Предварительно установлено, что в период с 17 по 19 декабря в больнице проводился ряд хирургических операций. У семерых пациентов, которым давали один и тот же препарат, ухудшилось состояние здоровья и они были переведены в областную больницу. Одна пациентка умерла, сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 140 (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей) УК.

По информации местного издания Событие, инцидент произошел в Каменской больнице № 9.

Препарат, после применения которого больным стало плохо, по данным горсовета, на которые ссылается издание, произведен в Украине. Он якобы уже изъят из обращения. Создана комиссия Минздрава, которая выяснит все обстоятельства.

На сегодняшний день, по данным События, состояние четырех пациентов удовлетворительное, у одного состояние средней тяжести, еще один пациент находится в тяжелом состоянии. 

Начальник управления здравоохранения Каменского горсовета Юлия Манаенкова заявила, что препарат, на который возникли осложнения, применяется в Украине уже более пяти лет.

"Действия врачей во время проведения оперативных вмешательств экспертом МОЗ Украины по анестезиологии признаны профессиональными. За качество препарата ответственность несет производитель", - сказала она.

Читайте также: В Украине впервые за 15 лет провели трансплантацию сердца

Напишите нам
операция препарат анестезия фармацевтика
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 