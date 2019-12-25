В Каменском после анестезии умерла пациентка больницы

Капельница (фото - pixabay.com)

В Каменском Днепропетровской области после операции с применением одного из препаратов для анестезии умерла пациентка больницы № 9, еще у шестерых пациентов ухудшилось состояние здоровья. Об этом сообщает пресс-служба Каменского отделения полиции.

Предварительно установлено, что в период с 17 по 19 декабря в больнице проводился ряд хирургических операций. У семерых пациентов, которым давали один и тот же препарат, ухудшилось состояние здоровья и они были переведены в областную больницу. Одна пациентка умерла, сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 140 (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей) УК.

По информации местного издания Событие, инцидент произошел в Каменской больнице № 9.

Препарат, после применения которого больным стало плохо, по данным горсовета, на которые ссылается издание, произведен в Украине. Он якобы уже изъят из обращения. Создана комиссия Минздрава, которая выяснит все обстоятельства.

На сегодняшний день, по данным События, состояние четырех пациентов удовлетворительное, у одного состояние средней тяжести, еще один пациент находится в тяжелом состоянии.

Начальник управления здравоохранения Каменского горсовета Юлия Манаенкова заявила, что препарат, на который возникли осложнения, применяется в Украине уже более пяти лет.

"Действия врачей во время проведения оперативных вмешательств экспертом МОЗ Украины по анестезиологии признаны профессиональными. За качество препарата ответственность несет производитель", - сказала она.

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