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25.12.2018, 13:15

В Карпатах на туристку наехал ратрак: она в тяжелом состоянии

В Карпатах на туристку наехал ратрак: она в тяжелом состоянии - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Спецтранспорт для прокладывания горнолыжных трасс (ратрак) переехал девушка, которая села на дорогу снять сноуборд

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На горнолыжном курорте Драгобрат с туристкой произошел несчастный случай: на нее наехал спецтранспорт для прокладывания горнолыжных трасс (ратрак), передает ТСН.

Друг пострадавшей Владимир Терещенко рассказал журналистам, что они с друзьями поехали на выходные в Карпаты и остановились в гостинице в самой высокогорной части Драгобрата. Наезд произошел 23 декабря вечером: туристка Татьяна раньше всех завершила спуск и ждала друзей, села на дороге, чтобы снять сноуборд. Ратрак в это время сдавал назад и переехал девушку.

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Она сейчас находится в больнице Рахова в реанимации. По словам ее друзей, у Татьяны есть переломы.

"Водитель, по крайней мере тот, кто заявил, что был за рулем, сначала выскочил на улицу, а после сел обратно в ратрак и уехал с места происшествия. И припарковал его возле другой гостиницы. Помощи никакой не предоставил, его пришлось искать, чтобы он дал показания полиции", - рассказал Владимир.

Как сообщалось ранее сегодня, в Карпатах из-за снегопадов сохраняется высокий уровень лавинной опасности.

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Теги: горнолыжный курорт, драгобрат, ратрак
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