В Карпатах нашли мальчика, которого искали более суток. Он в порядке: видео
15.08.2021, 20:40
Фото: ГСЧС
Сегодня, 15 августа, вечером в Карпатах нашли ребенка, который потерялся вчера в горах. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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В 19:27 группа волонтеров на маршруте в сторону горы Кукул нашли потерявшегося 6-летнего ребенка. Он в удовлетворительном состоянии.
Поисковая группа сообщила по радиосвязи, что нашла Алексея Стефанцива.
Мальчик был на горе Велика Космецтка на высоте более двух километров. Это на границе с Закарпатьем. Сейчас мальчика спускают.
- 14 августа 6-летний Алексей Степнцив из Коломии потерялся во время подъема с группой по зеленому маршруту на гору Говерла вблизи Ворохты. Его искали 245 человек, 7 собак, 25 единиц техники и квадрокоптер.
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