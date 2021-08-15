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В Карпатах нашли мальчика, которого искали более суток. Он в порядке: видео

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2021, 20:40
В Карпатах нашли мальчика, которого искали более суток. Он в порядке: видео - Фото
Фото: ГСЧС

Сегодня, 15 августа, вечером в Карпатах нашли ребенка, который потерялся вчера в горах. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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В 19:27 группа волонтеров на маршруте в сторону горы Кукул нашли потерявшегося 6-летнего ребенка. Он в удовлетворительном состоянии.

Поисковая группа сообщила по радиосвязи, что нашла Алексея Стефанцива.

Мальчик был на горе Велика Космецтка на высоте более двух километров. Это на границе с Закарпатьем. Сейчас мальчика спускают.

  • 14 августа 6-летний Алексей Степнцив из Коломии потерялся во время подъема с группой по зеленому маршруту на гору Говерла вблизи Ворохты. Его искали 245 человек, 7 собак, 25 единиц техники и квадрокоптер.
Наталия Медведева
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дети ГСЧС говерла
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