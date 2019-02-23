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23.02.2019, 14:38

В Карпатах спасатели уже 12 часов не могут спустить туристов

В Карпатах спасатели уже 12 часов не могут спустить туристов - Фото
Иллюстративное фото (ЕРА)

Шестеро туристов и тела двух погибших до сих пор находятся на высокогорном спасательном посту

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В Верховинском районе Ивано-Франковской области спасатели из-за плохой погоды не могут свести к подножию горы группу туристов, которая накануне поднималась на вершину Поп Иван, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В горах наблюдается осложнение погодных условий: температура воздуха 22 градуса мороза, сильный ветер, нулевая видимость, снежные переметы иногда достигают 1,5-2 метра", - говорится в сообщении.

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Как отметили в ГСЧС, у подножия горы создан штаб по проведению спасательных работ для координации связи между спасателями. Создан промежуточный пункт обогрева.

Вечером 22 февраля на поисково-спасательный пост на горе Поп Иван обратилась группа туристов из восьми человек, которые двигались на гору Поп Иван-Черногорский. Двое из них погибли от обморожения. 

Сейчас шестеро туристов и тела двух погибших находятся на высокогорном спасательном посту. Дальнейшие меры по сопровождению группы туристов к подножию горы запланированы на 17:00 часов 23 февраля.

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Теги: Поп Иван, погибшие, ГСЧС, спасатели, туристы, Карпаты
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