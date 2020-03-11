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В Киеве арестовали россиянина: он в розыске Интерпола за войну в Сирии

В Киеве арестовали россиянина: он в розыске Интерпола за войну в Сирии - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
11.03.2020, 15:08

Задержанного подозревают в участии в незаконных вооруженных формирования в Сирии и Турции. Решается вопрос об экстрадиции

В Киеве задержали гражданина России, который находится в международном розыске Интерпола по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях на территории Сирии и Турции. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Мужчину отправили под временный арест на 30 дней. Сейчас он находится в киевском СИЗО. Решается вопрос об экстрадиции. В каую страну, не уточняется.

Ранее задержанный уже был осужден в Украине за разбой.

  • В ноябре 2019-го СБУ сообщили, что задержали одного из главарей террористической организации ИГИЛ.

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Марк Сировой
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