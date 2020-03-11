В Киеве арестовали россиянина: он в розыске Интерпола за войну в Сирии

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В Киеве задержали гражданина России, который находится в международном розыске Интерпола по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях на территории Сирии и Турции. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Мужчину отправили под временный арест на 30 дней. Сейчас он находится в киевском СИЗО. Решается вопрос об экстрадиции. В каую страну, не уточняется.

Ранее задержанный уже был осужден в Украине за разбой.

В ноябре 2019-го СБУ сообщили, что задержали одного из главарей террористической организации ИГИЛ.

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