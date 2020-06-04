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В Киеве ГБР задержало прокурора – подозревает во взятке в $100 000

В Киеве ГБР задержало прокурора – подозревает во взятке в $100 000 - Фото
На месте задержания прокурора (Фото: пресс-служба ГБР)
04.06.2020, 18:38

ГБР сообщило о задержании прокурора Киевской местной прокуратуры по подозрению в получении взятки в $100 000

Следователи Госбюро расследований в Киеве задержали прокурора одной из Киевских местных прокуратур. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Отмечается, что прокурора подозревают в завладении им денежными средствами в особо крупных размерах путем обмана (ч.2 ст.15 и ч.4 ст.190 УК).

По предварительной информации ГБР, будучи прокурором в уголовном производстве по факту служебной халатности членов правления одного из банков, задержанный якобы получил от представителя финансового учреждения денежные средства в сумме $100 000. В ГБР заявляют, что за это прокурор якобы должен был принять решение о закрытии уголовного производства, а также якобы обещал в дальнейшем "крышевать" деятельность банка.

Сообщается, чтр следователи ГБР задержали прокурора в помещении банка. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

Сейчас решается вопрос о сообщении прокурору о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

Отмечается, что в случае доказательства вины, прокурору грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Наталия Медведева
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