СБУ: Киевлянин и одессит продавали должность главы Харьковской ОГА за $1 млн

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Подозреваемых задержали якобы во время получения задатка в виде $150 000

В Харькове оперативники Службы безопасности Украины задержали группу мужчин, которые "торговали" должностями, в частности постом главы Харьковской облгосадминистрации. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В СБУ заявляют, что организаторы бизнеса - киевлянин и одессит. По данным следствия, фигуранты обещали клиентам лоббировать их назначения на управляющие должности в государственных и правоохранительных органах. Они якобы представлялись чиновниками действующей власти и ссылались на близкие отношения с руководством Рады, парламентских фракций и министров.

Они готовились к получению $1 млн за якобы решение вопроса о назначении кандидата на должность главы Харьковской ОГА. Еще $100 000 они якобы планировали получить за назначение начальника Налоговой службы области.

"Ранее правоохранители задокументировали факт получения злоумышленниками $60 000 от харьковчанки. В такую сумму они оценили "помощь" в получении мандата на довыборах в парламент", - заявили в СБУ.

СБУ заявляет, что мужчин задержали в одном из ресторанов Харькова во время получения задатка в виде $100 000 за должность главы ХОГА и $50 000 - за начальника налоговой.

  • 4 апреля сообщалось, что на взятке в 2 млн грн задержан чиновник Кабмина.
  • 2 мая в ГБР заявили, что фейковый представитель Ермака и Венедиктовой вымогал $100 000.
Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: сбу, Харьков, мошенничество, ОГА
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
СБУ: Киевлянин и одессит продавали должность главы Харьковской ОГА за $1 млн
СБУ: Киевлянин и одессит продавали должность главы Харьковской ОГА за $1 млн
Протест на автостраде в Филадельфии разогнали газом и резиновыми пулями – видео
Протест на автостраде в Филадельфии разогнали газом и резиновыми пулями – видео
На рынке в Одессе произошел конфликт со стрельбой, есть раненые: видео
На рынке в Одессе произошел конфликт со стрельбой, есть раненые: видео
ТЭК Монополия на рынке электроэнергии. АМКУ дал ДТЭК месяц на подготовку к защите
Немецкая компания создает в Украине оператора контейнерных перевозок
Транспорт Немецкая компания создает в Украине оператора контейнерных перевозок
Возобновление пригородного сообщения под угрозой. За все нужно платить
Мнение Возобновление пригородного сообщения под угрозой. За все нужно платить
Популярное
фото/видео
СБУ: Киевлянин и одессит продавали должность главы Харьковской ОГА за $1 млн
СБУ: Киевлянин и одессит продавали должность главы Харьковской ОГА за $1 млн
Протест на автостраде в Филадельфии разогнали газом и резиновыми пулями – видео
Протест на автостраде в Филадельфии разогнали газом и резиновыми пулями – видео 13:27
Несмотря на эпидемию. Тысячи людей в центре Амстердама поддержали протесты в США
Несмотря на эпидемию. Тысячи людей в центре Амстердама поддержали протесты в США 12:09
На рынке в Одессе произошел конфликт со стрельбой, есть раненые: видео
На рынке в Одессе произошел конфликт со стрельбой, есть раненые: видео 11:41
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 