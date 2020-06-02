СБУ: Киевлянин и одессит продавали должность главы Харьковской ОГА за $1 млн

В Харькове оперативники Службы безопасности Украины задержали группу мужчин, которые "торговали" должностями, в частности постом главы Харьковской облгосадминистрации. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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В СБУ заявляют, что организаторы бизнеса - киевлянин и одессит. По данным следствия, фигуранты обещали клиентам лоббировать их назначения на управляющие должности в государственных и правоохранительных органах. Они якобы представлялись чиновниками действующей власти и ссылались на близкие отношения с руководством Рады, парламентских фракций и министров.

Они готовились к получению $1 млн за якобы решение вопроса о назначении кандидата на должность главы Харьковской ОГА. Еще $100 000 они якобы планировали получить за назначение начальника Налоговой службы области.

"Ранее правоохранители задокументировали факт получения злоумышленниками $60 000 от харьковчанки. В такую сумму они оценили "помощь" в получении мандата на довыборах в парламент", - заявили в СБУ.

СБУ заявляет, что мужчин задержали в одном из ресторанов Харькова во время получения задатка в виде $100 000 за должность главы ХОГА и $50 000 - за начальника налоговой.