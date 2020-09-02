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В Киеве избили исключенного из Слуги народа нардепа Полякова

02.09.2020, 12:20
В Киеве избили исключенного из Слуги народа нардепа Полякова - Фото
Антон Поляков (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Сегодня утром в столице неизвестный напал на народного депутата Антона Полякова

Сегодня утром на улице Богдана Хмельницкого в Киеве избили ранее исключенного из Слуги народа народного депутата Антона Полякова. Об этом LIGA.net сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

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По его словам, у Полякова с "обидчиком" произошла бытовая ссора. 

В полиции Киева заявили, что утром к ним поступило сообщение от врача о предоставлении медицинской помощи нардепу. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. 

"Со слов потерпевшего установлено, что в 04:30 около одного из домов на ул. Богдана Хмельницкого во время конфликта неизвестный нанес ему телесные повреждения", - заявили в полиции, уточнив, что потерпевший самостоятельно обратился в травмпункт. 

Владислав Сердюк, Юрий Смирнов
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