В Киеве мужчина выпрыгнул с 10 этажа во время полицейского обыска

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В Киеве мужчина выпрыгнул с 10 этажа во время обыска, скончавшись на месте от полученных травм. Об этом сообщает Национальная полиция в Киеве.

Как информируют в Нацполиции, обыск в помещении киевлянина был санкционирован судом в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного производства, покупки, хранения, перевозки или сбыта наркотических веществ.

Во время обыска в квартире подозреваемого обнаружили вещества, как заявляют в полиции, похожие на кокаин и экстази.

"Все это отправят на экспертизу", - уточнили в Нацполиции.

Во время следственных действий мужчина, у которого проводился обыск, оттолкнул оперативника, выбежал на балкон и прыгнул с 10 этажа, скончавшись от полученных травм.

На месте продолжают работать сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции и следственно-оперативная группа.

В полиции анонсировали проверку действий полицейских, которые были привлечены для проведения обыска.

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