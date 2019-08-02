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В Киеве мужчина выпрыгнул с 10 этажа во время полицейского обыска

В Киеве мужчина выпрыгнул с 10 этажа во время полицейского обыска - Фото
Фото: depositphotos.com
02.08.2019, 10:36

Во время обыска, подозреваемый оттолкнул полицейского и выбежав на балкон - прыгнул с 10 этажа

В Киеве мужчина выпрыгнул с 10 этажа во время обыска, скончавшись на месте от полученных травм. Об этом сообщает Национальная полиция в Киеве

Как информируют в Нацполиции, обыск в помещении киевлянина был санкционирован судом в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного производства, покупки, хранения, перевозки или сбыта наркотических веществ. 

Во время обыска в квартире подозреваемого обнаружили вещества, как заявляют в полиции, похожие на кокаин и экстази.

"Все это отправят на экспертизу", - уточнили в Нацполиции. 

Во время следственных действий мужчина, у которого проводился обыск, оттолкнул оперативника, выбежал на балкон и прыгнул с 10 этажа, скончавшись от полученных травм.

На месте продолжают работать сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции и следственно-оперативная группа. 

В полиции анонсировали проверку действий полицейских, которые были привлечены для проведения обыска. 

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обыск Национальная полиция
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