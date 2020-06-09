В Киеве на взятке задержан проректор одного из университетов - полиция

Фото: facebook.com/UA.National.Police

В Киеве полиция задержала проректора одного из частных университетов по подозрению в получении взятки. Он якобы требовал у иностранных граждан 220 000 грн за поступление в вуз. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По данным правоохранителей, также за эту сумму проректор обещал решение вопроса с получением виз для въезда в Украину.

Как сообщили в полиции, проректора задержали в порядке статьи 208 УПК. Решается вопрос об уведомлении ему о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 (Подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) УК.

Ни название вуза, ни фамилию чиновника в полиции не уточнили.

15 мая в Харькове полиция задержала ректора и проректора одного из вузов по подозрению в получении взятки в размере 300 000 грн. По данным следствия, чиновники требовали взятку от предпринимателя за согласие на аренду помещений университета.





