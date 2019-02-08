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Боты:
08.02.2019, 19:49

В Киеве на заводе заложили два новых военных катера для ВМС: фото

В Киеве на заводе заложили два новых военных катера для ВМС: фото - Фото
Фото: mil.gov.ua

Во время церемонии установили на катера памятные таблички, которые символизируют начало их жизни

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Сегодня, 8 февраля, на Киевском судостроительном заводе Кузница на Рыбацком состоялась торжественная закладка малого бронированного артиллерийского и десантно-штурмового катеров для Военно-морских сил ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В церемонии приняли участие замминистра обороны генерал-лейтенант Игорь Павловский, командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко, представители ВМС, завода и общественности.

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Во время мероприятия на секции катеров установили памятные таблички, которые символизируют "начало жизни" новых кораблей.

- Сегодня мы делаем еще один шаг для увеличения нашего боевого потенциала, который мог бы способны и адекватно реагировать на угрозы и вызовы. Благодаря нашим усилиям и таким кораблям, мы делаем еще один шаг к получению мира в нашем государстве, - отметил командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко.

Читайте также: Воронченко сказал, есть ли альтернатива "москитному" флоту


Фото: mil.gov.ua

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Теги: ВМС ВСУ, Игорь Воронченко, катера
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