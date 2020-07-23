В Киеве нашли тело волонтера, помогавшего бездомным. Друзья уверены - его убили

В полиции заявляют — признаков насильственной смерти нет и намекают на самоубийство

В Киеве нашли мертвым Алексея Кучапина, руководителя благотворительной организации Дом милосердия, волонтера, который занимался помощью бездомным людям. Друзья говорят, что ему угрожали, и считают это убийством. В полиции заявляют — признаков насильственной смерти нет.

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По информации пресс-службы полиции, об исчезновении 39-летнего Кучапина 19 июля сообщила его жена. Женщина рассказала, что ее муж 16 июля уехал на машине в Днепр и с тех пор на связь не выходил.

21 июля правоохранители, которые прибыли на вызов, обнаружили тело волонтера в арендованной квартире в Днепровском районе столицы.

В полиции говорят, что эту квартиру умерший арендовал 15 июля. Владелец, по информации правоохранителей, предупредил Кучапина, что на днях придет мастер, чтобы установить кондиционер. После этого, по данным следствия, волонтер на связь не выходил и дверь не открывал.

Эксперт осмотрел тело умершего и внешних признаков насильственной смерти не обнаружил, сообщили в полиции.

"При осмотре квартиры правоохранители, кроме документов и личных вещей умершего, изъяли 11 таблеток белого цвета, а на столе обнаружили записку. Все вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз..." - говорится в сообщении.

Также полицейские установили, что обстановка внутри не была нарушена, двери без повреждений. Владелец проверил свое имущество и сообщил, что из квартиры ничего не пропало, говорят в полиции.

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Вместе с тем друзья Кучапина уверены, что его убили. Они отмечают, что волонтер получал угрозы, в том числе за то, что кормит бездомных. Также друзья Кучапина обращают внимание на ряд обстоятельств, которые, как они считают, подтверждают версию убийства. В частности, рядом с домом, где нашли тело, на свалке они обнаружили диван из квартиры, которую снимал Кучапин. По словам друзей, диван был в крови.

В полиции же говорят, что, по предварительным выводам экспертов, пятна на мебели появились в результате естественного процесса разложения человеческого тела — по информации правоохранителей, мужчина пролежал мертвым в помещении не менее пяти суток при температуре около 25 градусов по Цельсию.

Для установления окончательной причины смерти волонтера назначен ряд необходимых экспертиз.

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Вадим Ребрина

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