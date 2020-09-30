В Киеве от травмы головы умерла сотрудница посольства США. Полиция подозревает нападение

Женщину обнаружили прохожие в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей в Шевченковской районе столицы

В Шевченковском районе Киева нашли сотрудницу посольства США с травмой головы и без сознания. Она скончалась в больнице. Следствие подозревает нападение, сообщает пресс-служба столичной полиции.

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Там рассказали, что женщину обнаружили прохожие в лесопарковой зоне вблизи железнодорожных путей на ул. Толбухина.

В больнице и на месте происшествия работают следователи и представители других профильных служб.

"В результате проведения неотложных первоочередных следственных действий правоохранители установили, что к избиению женщины может быть причастен мужчина, которому на вид 30-40 лет, рост 190-200 см, одетый в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку, с темными волосами (по бокам коротко подстрижены)", – сообщили в полиции.

Мужчину ищут. Уголовное дело пока не открыто.

Тем временем источники Цензора в правоохранительных органах сообщили, что вероятнее всего женщину зацепил проезжающий поезд, когда она делала пробежку на рабочей ветке железной дороги и была в наушниках.

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Вадим Ребрина

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