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В Киеве произошло ДТП с участием восьми автомобилей: фото

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2021, 22:46
В Киеве произошло ДТП с участием восьми автомобилей: фото - Фото
На месте ДТП (Фото: полиция Киева)

Сегодня, 12 сентября, в Голосеевском районе Киева произошла авария с участием восьми автомобилей. Об этом сообщает полиция Киева.

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Дорожно-транспортное происшествие случилось на Столичном шоссе – автомобиль Honda Accord, двигаясь в сторону Обухова врезался в попутный Kia.

В результате оба автомобиля вынесло на полосу встречного движения, там они столкнулись еще с шестью машинами – Jeep, Skoda, Hyundai, Honda и двумя VW.

В аварии пострадали пять человек, среди которых 11-летний ребенок. Они госпитализированы.

В полиции сообщают, что правоохранители провели освидетельствование на содержание алкоголя водителя автомобиля Honda Accord с помощью прибора Drager, который показал 1,7 промилле алкоголя.

Полиция открыла уголовное дело по статье о нарушении ПДД лицами с состоянии опьянения.

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Наталия Медведева
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дтп
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