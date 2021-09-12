В Киеве произошло ДТП с участием восьми автомобилей: фото
Сегодня, 12 сентября, в Голосеевском районе Киева произошла авария с участием восьми автомобилей. Об этом сообщает полиция Киева.
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Дорожно-транспортное происшествие случилось на Столичном шоссе – автомобиль Honda Accord, двигаясь в сторону Обухова врезался в попутный Kia.
В результате оба автомобиля вынесло на полосу встречного движения, там они столкнулись еще с шестью машинами – Jeep, Skoda, Hyundai, Honda и двумя VW.
В аварии пострадали пять человек, среди которых 11-летний ребенок. Они госпитализированы.
В полиции сообщают, что правоохранители провели освидетельствование на содержание алкоголя водителя автомобиля Honda Accord с помощью прибора Drager, который показал 1,7 промилле алкоголя.
Полиция открыла уголовное дело по статье о нарушении ПДД лицами с состоянии опьянения.
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