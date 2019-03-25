В Киеве псевдоправоохранитель незаконно хранил оружие - СБУ

Фото: ssu.gov.ua

В СБУ заявили, что в рамках противодействия незаконному обороту оружия блокировали в Киеве противоправное хранения средств поражения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках ранее начатого уголовного производства разоблачили уроженца Днепропетровской области на незаконном хранении оружия и боеприпасов, сообщили в СБУ.

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При этом для прикрытия противоправных действий злоумышленник использовал поддельные служебные удостоверения представителей правоохранительных органов Украины.

Мужчина задержан на одной из улиц Киева. Ему объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) и ч. 1 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков) УК.

Сотрудники СБУ задержали в Одесской области иностранца, который находится в международном розыске по линии Интерпола за участие в боевых действиях на территории Сирии в составе вооруженных формирований террористической организации Исламское государство.