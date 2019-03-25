В Одесской области СБУ задержала боевика Исламского государства

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Сотрудники СБУ задержали в Одесской области иностранца, который находится в международном розыске по линии Интерпола за участие в боевых действиях на территории Сирии в составе вооруженных формирований террористической организации Исламское государство. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, гражданин одной из стран Средней Азии незаконно прибыл на территорию Украины для избежания привлечения к уголовной ответственности за участие в террористической деятельности.

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С целью легализации на территории Украины иностранец на основании поддельных документов незаконно получил паспорт гражданина Украины для выезда за границу и ID-карту, сообщили в СБУ.

Сейчас к задержанному применен экстрадиционный арест сроком 40 суток.

В СБУ назвали своего бывшего сотрудника Василия Прозорова, который на пресс-конференции в РФ обвинил Украину в "причастности к катастрофе малайзийского Boeing", предателем, которого "россияне активно используют для озвучивания своих заезженных фейков".