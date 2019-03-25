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25.03.2019, 14:43

СБУ о предателе в РФ: "Это чудовище должно помнить судьбу Иуды"

СБУ о предателе в РФ: "Это чудовище должно помнить судьбу Иуды" - Фото
Василий Прозоров (скриншот с видео)

В СБУ отреагировали на скандальные заявления своего бывшего сотрудника, перебежавшего в РФ

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В СБУ назвали своего бывшего сотрудника Василия Прозорова, который на пресс-конференции в РФ обвинил Украину в причастности к катастрофе малайзийского Boeing, предателем, которого "россияне активно используют для озвучивания своих заезженных фейков". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Российская пропаганда традиционно ничем не гнушается. Поэтому не удивляет, что предателей, которых все презирают, россияне активно используют для озвучивания своих заезженных фейков о "тайных тюрьмах" и тому подобном", - говорится в сообщении.

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Сегодня в России устроили пресс-конференцию Василия Прозорова, который назвал себя бывшим сотрудником СБУ. Мужчина рассказал, что с 2014 года передавал представителям страны-агрессора секретную информацию. Также он заявил, что к катастрофе Boeing причастны "нынешний замглавы администрации Порошенко, бывший начальник департамента контрразведки Валерий Кондратюк и нынешний начальник главного управления разведки министерства обороны Василий Курбатов".

В СБУ сообщили, что Прозоров был уволен с должности старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба Антитеррористического центра СБУ за служебное несоответствие - систематическое употребление алкоголя на рабочем месте и дискредитацию звания офицера.

"Пропив честь офицера, Прозоров решил торговать совестью и военной присягой, найдя в ФСБ РФ "достойных" людей. Но это чудовище должно помнить судьбу Иуды. Дело лишь во времени", - сообщили в СБУ.

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Теги: сбу, фсб, предатель, Василий Прозоров
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