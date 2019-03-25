Дело МН17: Кремль показал очередного "свидетеля вины Украины"

Василий Прозоров (скриншот из видеозаписи)

Сегодня, 25 марта, в день 27-летия СБУ, из студии главного пропагандистского информагентства РФ "Россия сегодня" транслировали пресс-конференцию некоего Василия Прозорова, которого представили как "бывшего сотрудника СБУ".

Этот человек якобы работал в Службе с1999 по 2018 годы. Он заявил, что "по идеологическим мотивам" шпионил в штабе АТО в пользу РФ с апреля 2014 года - самого начала войны России против Украины в Донбассе.

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Также Прозоров сообщил, что по его "личному убеждению", которое "подтверждается информацией", к падению лайнера Boeing рейса МН17 в Донбассе-2014 якобы причастна Украина. Свою "информацию" этот человек с экрана аргументировал "феноменально быстрой реакцией украинского руководства" на трагедию самолета.

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Он назвал два имени, которые "причастны к сокрытию данных" - это замглавы Администрации президента Валерий Кондратюк и начальник ГУР Василий Курбатов.

Кроме того, по словам "подполковника" Прозорова, все ликвидированы главари боевиков в Донбассе - "результат работы СБУ".

LIGA.net позднее опубликует комментарий СБУ по этому поводу.

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Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17 Амстердам-Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области над подконтрольной боевикам территорией. Погибли все 298 человек на борту. 24 мая 2018 года следствие обнародовало первые выводы: МН17 ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск). Австралия и Нидерланды официально обвинили РФ в катастрофе, Малайзия воздержалась от обвинений.

Bellingcat вскоре сообщили, что доставку Бука курировал офицер ГРУ Олег Иванников, известный по прозвищу "Андрей Иванович" и позывному "Орион".