В Киеве сгорел приют для кошек

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29 апреля в Подольском районе Киева на улице Свитлицкого произошел пожар. Как сообщает ГСЧС, возгорание началось на первом этаже двухэтажного административного здания в помещении, где находился приют для кошек

К месту происшествия немедленно прибыли спасатели 7-й Государственной пожарно-спасательной части. Пожар удалось локализовать в 12:47, а в 12:59 - ликвидировать.

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Спасатели эвакуировали 30 кошек, пять кошек погибли.

Также сгорели личные вещи и клетки для животных.

Причина возникновения пожара выясняется.