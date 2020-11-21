В Киеве сгорела маршрутка: видео

У метро Академгородок в Киеве сгорело маршрутное такси, пострадавших нет

В Киеве у метро Академгородок сгорела маршрутка, сообщает пресс-служба ГСЧС. Пострадавших нет.

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Сообщение о том, что на проезжей части на проспекте Академика Паладина горит маршрутное такси, поступило в ГСЧС в 17:02. Возгорание произошло, когда пустая маршрутка ожидала пассажиров около остановки. Водитель успел покинуть ее, как только увидел огонь.

В 17:35 пожар был ликвидирован. Маршрутка сгорела полностью, причины возгорания выясняются.

Видео пожара опубликовано общественной организацией Киев оперативный в Facebook:

В начале марта в Киеве сгорело маршрутное такси на Смоленской площади.

Денис Юдин

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