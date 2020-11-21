UA

В Киеве сгорела маршрутка: видео

21.11.2020, 20:07
В Киеве сгорела маршрутка: видео - Фото
Фото – Киев Оперативный, Facebook

У метро Академгородок в Киеве сгорело маршрутное такси, пострадавших нет

В Киеве у метро Академгородок сгорела маршрутка, сообщает пресс-служба ГСЧС. Пострадавших нет.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сообщение о том, что на проезжей части на проспекте Академика Паладина горит маршрутное такси, поступило в ГСЧС в 17:02. Возгорание произошло, когда пустая маршрутка ожидала пассажиров около остановки. Водитель успел покинуть ее, как только увидел огонь.

В 17:35 пожар был ликвидирован. Маршрутка сгорела полностью, причины возгорания выясняются.

Видео пожара опубликовано общественной организацией Киев оперативный в Facebook:

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
киев пожар маршрутка

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Смерть доктора Басика. История медика, который покончил с собой после коронавируса

ИсторииСмерть доктора Басика. История медика, который покончил с собой после коронавируса
 