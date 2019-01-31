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31.01.2019, 18:28

В Киеве со стрельбой задержали чиновника Львовской области: фото

В Киеве со стрельбой задержали чиновника Львовской области: фото - Фото
Фото: npu.gov.ua

Во время задержания чиновник пытался бежать, правоохранители были вынуждены применять оружие

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В Киеве полиция задержала руководителя коммунального предприятия Стрыйского городского совета, который подозревается в получении "отката" в размере 680 тыс грн. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Там рассказали, что ранее выявили факты коррупции со стороны чиновников КП Стрыйского горсовета и открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) УК.

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По информации полиции, руководитель КП вместе с частным предприятием организовали преступную схему по хищению бюджетных средств. Стоимость закупаемой горсоветом коммунальной техники была завышена, за это руководитель компании должен был предоставить чиновнику 680 тыс грн "отката", сообщили правоохранители.

Сегодня в Киеве чиновника горсовета задержали. "Последний получил от руководителя общества 680 000 гривень "отката", - сказано в сообщении.

В полиции рассказали, что во время задержания чиновник пытался бежать, правоохранители были вынуждены применять оружие.

Сейчас он задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

Сегодня сотрудники СБУ разоблачили и задержали на взятке подполковника, заместителя начальника одного из райотделов главного управления Нацполиции в Харьковской области. 

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Теги: коррупция, Стрый, взятка, чиновник, откат
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