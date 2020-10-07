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В Киеве у стоматолога на приеме умерла пациентка – врачу сообщили о подозрении

07.10.2020, 10:35
В Киеве у стоматолога на приеме умерла пациентка – врачу сообщили о подозрении - Фото
Прием у стоматолога (Иллюстративное фото - pixabay.com)

У столичного стоматолога на приеме умерла пациентка. Ему уже сообщили о подозрении, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения

Прокуратура Киева сообщила стоматологу о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекших смерть пациентки. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. 

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По данным следствия, стоматолог уколол обезболивающим 48-летнюю пациентку – у нее началась аллергическая реакция, а затем она потеряла сознание. Врач начал делать пациентке непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, но он не вколол ей инъекцию адреналина, говорят в прокуратуре. 

Врача обвиняют в "непроведении необходимого объема мер" для помощи пациентке, что имеет "причинно-следственную связь с наступлением смерти потерпевшей". Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому и отстранению его от исполнения врачебной деятельности.

Владислав Сердюк
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