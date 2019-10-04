Прокуратура: у врача-трансплантолога изъяли почти $1 млн - фото

Фото: kyiv.gp.gov.ua

У заведующего отдела трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии имени Шалимова оперативники во время обыска всего изъяли около $1 млн. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец в Facebook.

Она уточнила, что $840 000 изъяли вчера с его банковской ячейки.

По данным пресс-службы, 3 октября заведующего задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Фото: facebook.com/Максимец

"Врач-трансплантолог был уличен "на горячем" во время получения неправомерного вознаграждения от пациента в размере $20 000 за проведенную ранее операцию по трансплантации печени и дальнейшее лечение и реабилитацию", - отметили в пресс-службе.

Фото: facebook.com/Максимец

В рабочем кабинете задержанного и в его помещениях обнаружили и изъяли денежные средства в сумме более $60 000.

Ему объявили подозрение по ч. 4 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере).