Дело "черных риэлторов": прокурора задержали на взятке - фото

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и управлением защиты экономики Нацполиции разоблачили на взятке сотрудника одной из районных прокуратур Одесской области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что прокурор требовал неправомерную выгоду за изменение меры пресечения лицам, находящимся под следствием.

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Районная прокуратура, в частности, сопровождает расследование деятельности группы "черных риэлторов", причастных к завладению недвижимостью граждан на территории одного из районов Одесской области.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства прокурором взятки в размере $10 тыс за изменение меры пресечения одному из фигурантов дела.

Оперативники спецслужбы задержали прокурора на одной из улиц Одессы после получения всей суммы взятки.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса продолжаются следственные действия по установлению других должностных лиц прокуратуры, возможно причастных к противоправной деятельности.

4 апреля 2017 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт по делу так называемых черных риэлторов, обвиненных в мошенничестве в особо крупных размерах, бандитизме, похищении людей и умышленных убийствах из корыстных побуждений

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