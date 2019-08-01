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В Киеве в ДТП погиб известный диджей Gabber

В Киеве в ДТП погиб известный диджей Gabber - Фото
диджей Gabber (фото - facebook.com/ikrussss)
01.08.2019, 23:43

Мотоцикл, на котором ехал музыкант, подрезал автомобиль, сообщают его друзья

Сегодня, 1 августа, в Киеве в ДТП погиб украинский диджей Александр Лисогор, известный как диджей Gabber. Об этом сообщают в Facebook друзья музыканта Александр Барабошко и Денис Ничога.

По их информации, авария произошла на проспекте Победы возле метро Святошин - Лисогор ехал на мотоцикле по своей полосе, и его подрезал автомобиль.

Сообщается, что музыкант получил переломы грудной клетки и таза, его отвезли в больницу, и там он умер.

Под псевдонимом Mixmixmaster Gabber выступал на ночной сцене фестиваля Atlas Weekend, а также был диджеем в ночном клубе "Зеленый театр".

Сегодня в Днепре перевернулась маршрутка с пассажирами, которую подрезал водитель автомобиля, пытавшийся оторваться от преследования полиции. 

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дтп смерть музыкант
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