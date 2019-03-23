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23.03.2019, 17:05

В Киеве возле Житнего рынка выпустили свиней с подписями: видео

В Киеве возле Житнего рынка выпустили свиней с подписями: видео - Фото
Фото: скриншот видео

Свиней сопровождали около пятидесяти мужчин спортивного телосложения в черных куртках и балаклавах

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Возле Житнего рынка в Киеве выпустили около двух десятков свиней - в рамках акции "Свинарчуков за решетку", которую сегодня проводили Национальный корпус и Нацдружины. Об этом сообщает Громадське.

Отмечатся, что грузовик во свиньями приехал к рынку около 13:00, за грузовиком следовала машина полиции, затем подошли около пятидесяти мужчин спортивного телосложения в черных куртках и балаклавах на лицах, а также собрались пенсионеры с плакатами. Свиней, на спиках которых были написаны фамилий политиков и министров. выпустили к самодельной кормушке с табличкой "Бюджет". Примерно через два часа мужчины ушли. Водитель грузовика сказал, что свиней ему загрузили уже на рынке и теперь их повезут "куда-нибудь в Одесскую область". Автомобиль с животными уехал с Житнего рынка примерно в 15:30.

Ранее сегодня Члены Национального корпуса и Национальных дружин забросали полицейских похоронными венками и передали свои требования в администрацию президента.

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Теги: нацкорпус, Нацдружины, акция, киев
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