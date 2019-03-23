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23.03.2019, 15:25

Нацкорпус передал свои требования Банковой

Нацкорпус передал свои требования Банковой - Фото
Фото: Telegram Нацкорпуса

Преставители Нацкорпуса и Нацдружин через заместителя секретаря СНБО передали свои требования администрации президента

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Члены Национального корпуса и Национальных дружин передали свои требования в администрацию президента. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

Напомним, сегодня Нацкорпус и Нацдружины инициировали в центре Киева акцию протеста, по их словам - против коррупции в государственном Укроборонпроме.

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Требования пронесли участники боевых действий и родители погибших. В АП их провел заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, который вышел к протестующим.

По словам лидера Нацкорпуса Андрея Билецкого, Кривонос пообещал передать требования президенту Петру Порошенко.

Послы стран Большой семерки направили письмо министру внутренних дел Арсену Авакову об угрозе деятельности экстремистских движений в Украине. По словам журналиста Кристофера Миллера, в письме завуалированно говорится о Нацкорпусе и Нацдружинах.

Ранее посольство США опубликовало предупреждение в связи с сегодняшним митингом этих огранизаций.

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Теги: Нацдружины, киев, протест, андрей билецкий, нацкорпус, сергей кривонос
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