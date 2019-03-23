Нацкорпус передал свои требования Банковой

Члены Национального корпуса и Национальных дружин передали свои требования в администрацию президента. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.
Напомним, сегодня Нацкорпус и Нацдружины инициировали в центре Киева акцию протеста, по их словам - против коррупции в государственном Укроборонпроме.
Требования пронесли участники боевых действий и родители погибших. В АП их провел заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, который вышел к протестующим.
По словам лидера Нацкорпуса Андрея Билецкого, Кривонос пообещал передать требования президенту Петру Порошенко.
Послы стран Большой семерки направили письмо министру внутренних дел Арсену Авакову об угрозе деятельности экстремистских движений в Украине. По словам журналиста Кристофера Миллера, в письме завуалированно говорится о Нацкорпусе и Нацдружинах.
Ранее посольство США опубликовало предупреждение в связи с сегодняшним митингом этих огранизаций.