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21.03.2019, 18:30

Посольство США обеспокоено запланированными на выходные митингами

Посольство США обеспокоено запланированными на выходные митингами - Фото
Фото: пресс-служба посольства США

23 марта члены Нацкорпуса собираются провести очередную массовую акцию

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Посольство США опубликовало предупреждение в связи с митингом, который намерены в субботу, 23 мапта, провести члены Нацкорпуса и Нацдружин.

"23 марта украинская националистическая группа планирует провести демонстрацию на площади Майдан Независимости, недалеко от центра города. Эта группа связана с насилием и общественными беспорядками, включая столкновения с полицией", - пишет посольство.

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В посольстве призвали в субботу избегать толпы и демонстраций, следовать инструкциям полицейских и отслеживать обновления медиа.

23 марта представители Нацкорпуса намерены выйти на улицы - "с требованием от властей наказать "Свинарчуков-Гладковских".

16 марта во время визита президента Петра Порошенко в Полтаву молодые люди в форменных куртках Нацдружин, которые пришли "на встречу с президентом", стали бросать в сторону полиции игрушечных свиней. Полицейские провели задержания.

Около 14:00 в центре города группа молодых людей пыталась спровоцировать конфликт с полицейскими. В результате пострадал один человек.

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Теги: Нацдружины, нацкорпус
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