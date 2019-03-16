В Полтаве полиция на свиней Нацкорпуса ответила силой: видео

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Во время визита президента Петра Порошенко в Полтаву молодые люди в форменных куртках Нацдружин, которые пришли "на встречу с президентом", стали бросать в сторону полиции игрушечных свиней. Полицейские провели задержания.

Как сообщили в полиции Полтавы, около 14:00 в центре города группа молодых людей пыталась спровоцировать конфликт с полицейскими. В результате пострадал один человек.

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"С целью недопущения обострения ситуации полиция пресекла противоправную деятельность молодых людей. Устанавливаются их личности и выясняются все обстоятельства такого поведения", - говорится в сообщении полиции.

По информации местного издания Полтавщина, полиция задержала около 15 человек.

На Facebook-странице Национальный корпус Полтава, где разместили видео инцидента, сообщается, что "активисты стояли и не вели себя агрессивно".

"Активистов Национальный Корпус Полтава задержали. Акция была мирная, активисты стояли и не вели себя агрессивно. Ждали президента, чтобы получить ответы на наши вопросы. Полиция начала бежать на наших активистов и бить. Мы этого так не оставим", - говорится в сообщении.

При этом там пообещали позже опубликовать "видео подтверждение" "спокойного поведения" членов Нацкорпуса.

Однако позже на странице Нацкорпуса появился призыв идти вечером в Главное управление Нацполиции в Полтавской области, чтобы "спросить у правоохранителей, почему побили активистов".

В Киеве на акцию партии Национальный корпус "Свинарчуков – за решетку" против коррупции в оборонной сфере собрались несколько тысяч человек.