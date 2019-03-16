В Киеве Нацкорпус пришел к Порошенко с игрушечными свиньями: фото

В Киеве на акцию партии Национальный корпус "Свинарчуков – за решетку" против коррупции в оборонной сфере собрались несколько тысяч человек, передает корреспондент LIGA.net.

После выступлений на Майдане Независимости они прошли по улице Грушевского мимо зданий Кабинета министров и Верховной Рады, повернули на Институтскую и подошли к Администрации президента. Там участники акции покидались в полицейских игрушечными свиньями и разошлись.

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Президент Петр Порошенко, согласно информации АП, сейчас находится в Полтавской области на заседании Совета регионального развития.

В МВД сообщают, что ситуация в столице спокойная и контролируемая. Массовые мероприятия прошли без нарушений общественного порядка. В них, по данным полиции, приняло участие около 2000 человек.

Организаторы акции пообещали, что в следующую субботу они соберут втрое больше людей и будут действовать еще решительнее.

Вчера в партии заявили, что СБУ якобы готовит против них провокации на акции в Киеве, чтобы обвинить в "подготовке к военному мятежу".

Американское посольство опубликовало рекомендации по безопасности для находящихся в Киеве граждан США в связи с акцией Нацкорпуса. При этом партию в посольстве США назвали "националистической группой", которая "связана с насилием".

На прошлой аналогичной акции у здания Администрации президента произошли столкновения между членами Национального корпуса и правоохранителями.