В Киеве Нацкорпус пришел к Порошенко с игрушечными свиньями: фото

В Киеве на акцию партии Национальный корпус "Свинарчуков – за решетку" против коррупции в оборонной сфере собрались несколько тысяч человек, передает корреспондент LIGA.net.
После выступлений на Майдане Независимости они прошли по улице Грушевского мимо зданий Кабинета министров и Верховной Рады, повернули на Институтскую и подошли к Администрации президента. Там участники акции покидались в полицейских игрушечными свиньями и разошлись.
Президент Петр Порошенко, согласно информации АП, сейчас находится в Полтавской области на заседании Совета регионального развития.
В МВД сообщают, что ситуация в столице спокойная и контролируемая. Массовые мероприятия прошли без нарушений общественного порядка. В них, по данным полиции, приняло участие около 2000 человек.
Организаторы акции пообещали, что в следующую субботу они соберут втрое больше людей и будут действовать еще решительнее.
Вчера в партии заявили, что СБУ якобы готовит против них провокации на акции в Киеве, чтобы обвинить в "подготовке к военному мятежу".
Американское посольство опубликовало рекомендации по безопасности для находящихся в Киеве граждан США в связи с акцией Нацкорпуса. При этом партию в посольстве США назвали "националистической группой", которая "связана с насилием".
На прошлой аналогичной акции у здания Администрации президента произошли столкновения между членами Национального корпуса и правоохранителями.