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15.03.2019, 14:54

Посольство США предупредило об акции Нацкорпуса в Киеве

Посольство США предупредило об акции Нацкорпуса в Киеве - Фото
Андрей Билецкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Партию Национальный корпус в посольстве США назвали "националистической группой", которая "связана с насилием"

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Американское посольство опубликовало рекомендации по безопасности для находящихся в Киеве граждан США в связи с запланированным на субботу митингом партии Национальный корпус.

При этом партию Нацкорпус в посольстве США назвали "националистической группой", которая "связана с насилием".

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"16 марта украинская националистическая группа планирует провести демонстрацию на площади Майдан Независимости... Эта группа связана с насилием и общественными беспорядками, включая столкновения с полицией", - говорится в сообщении.

В посольстве рекомендуют не находиться в месте проведения митинга. Там также призвали быть готовым к присутствию большого количества полицейских, перекрытию улиц и обыскам.

Кроме того в американском диппредставительстве порекомендовали с осторожностью относиться к окружающим людям.

Ранее в Нацкорпусе анонсировали акцию в Киеве 16 марта. Один из лидеров Нацкорпуса Родион Кудряшов на пресс-конференции в Киеве заявил, что партия дала президенту Петру Порошенко неделю на то, чтобы арестовать фигурантов журналистского расследования о коррупционных схемах в оборонке, передает Hromadske.

"Если этого не будет, наш следующий шаг - суббота, 16 марта, площадь независимости. Это будет акция без флагов и политической символики. Наша цель, чтобы все причастные к хищению в оборонке оказались за решеткой", - сказал Кудряшов.

В отчете Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США С14 и Нацдружины/Нацкорпус названы "националистическими группами ненависти".

В Вашингтоне считают, что украинские правоохранители "не способны предотвратить акты насилия (совершаемые членами С14 и Нацдружин, - ред.), назвать их преступлениями на почве ненависти и эффективно расследовать".

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Теги: США, националисты, нацкорпус
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