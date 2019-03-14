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14.03.2019, 13:13

С14 и Нацкорпус названы "группами ненависти" в отчете Госдепа США

С14 и Нацкорпус названы "группами ненависти" в отчете Госдепа США - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Вашингтон считает, что к появлению таких организаций и к "среде безнаказанности" проводит неэффективность правоохранительных органов

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Украинские организации С14 и Нацдружины/Нацкорпус названы в отчете Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США "группами ненависти". Об этом пишет пресс-служба американского внешнеполитического ведомства со ссылкой на доклад Мониторинговой миссии ООН по правам человека за 2018 год.

"Поступали сообщения о том, что члены националистических групп ненависти, таких как С14 и Национальный корпус, иногда совершали произвольные задержания с очевидного согласия правоохранительных органов", - подчеркнули в Вашингтоне.

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Госдеп напомнил, как представители С14 прошлой весной "незаконно задержали в Киевской области мужчину, которого подозревали в том, что он является членом вооруженной группировки ЛНР". "После допроса, когда он лежал лицом вниз в наручниках, С14 передали его СБУ", - отмечается в отчете.

Как отмечается в отчете ООН, именно "произвольные аресты широко распространены" в ОРДЛО.

"C14 в Киеве напали на журналиста, освещавшего судебный процесс над членами C14, которые были обвинены в нападении на лагерь ромов", - пишет Госдеп.

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Не остались без внимания дипломатов США и расследования журналистов о "нескольких случаях, когда правительство давало гранты или сотрудничало с группами ненависти".

В качестве примера называется грант для С14 в размере 440 тысяч гривень от Министерства молодежи и спорта за проведение молодежного летнего лагеря. Позднее ведомство объяснило это тем, что оно предоставило средства только для конкретных проектных мероприятий, которые не были насильственными.

По данным СМИ, пишет Госдеп, "C14 и другие группы ненависти" заключили официальные соглашения с городскими властями в Киеве и других городах о создании "муниципальной варты", а в интервью в декабре 2017 года лидер C14 "рассказал о сотрудничестве с СБУ и полицией".

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Вашингтон подытожил тем, что указал на "неспособность правоохранителей предотвратить акты насилия (против ромов, членов ЛГБТ-сообщества, предполагаемо пророссийских граждан и прочих, - ред.), назвать их преступлениями на почве ненависти и эффективно расследовать".

Именно это привела к "среде безнаказанности и отсутствия справедливости для жертв", подчеркнули в Госдепе.

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Теги: Нацдружины, С14, нацкорпус
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