Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
01.03.2019, 17:56

Аваков: С14 работает с СБУ, я говорил об этом с Грицаком

Аваков: С14 работает с СБУ, я говорил об этом с Грицаком - Фото
Фото: facebook.com/yevgen.karas

"В ряде случаев мы фиксируем в СБУ непонятные процессы", - сказал глава МВД

Реклама
Реклама

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что националистическая организация С14 сотрудничает со Службой безопасности Украины. Об этом он сказал в интервью TheБабель.

На просьбу журналиста пояснить, что имел в виду Аваков, когда ранее заявил, что СБУ с помощью дела Екатерины Гандзюк пыталась дискредитировать полицию, министр сказал: "Глава СБУ Грицак - честный офицер, он много сделал для Украины. Но в ряде случаев мы фиксируем в СБУ непонятные процессы".

Реклама

Аваков пояснил, что имеет в виду сотрудничество С14 с СБУ.

"Мы неожиданно для себя зафиксировали сотрудничество Службы безопасности и ультраправых радикалов из С14. Прикрываясь правильными лозунгами с требованиями расследовать дело Гандзюк и в определенной связке с работниками СБУ, С14 реализовывала очень неблаговидные дела", - сказал глава МВД.

По его словам, агитационные материалы для членов С14, которые принимали участие в акции, посвященной делу Гандзюк, 9 февраля, когда их задержали полицейские, доставили сотрудники СБУ.

"Мы фиксировали автомобили сотрудников СБУ, которые доставляли наглядную агитацию для этих "протестующих патриотов". Я не исключаю, впрочем, что это была частная инициатива отдельных сотрудников СБУ", - сказал Аваков.

Он заявил, что у него даже был разговор на эту тему с Грицаком. "Но не всякий разговор должен попадать в интервью", - сказал министр.

9 февраля полиция Киева задержала на Контрактовой площади, где должна  была состояться встреча кандидата в президенты Юлии Тимошенко с избирателями, группу членов С14 с ножами, газовыми баллончиками и пистолетом. Националисты говорят, что проводили акцию по делу Гандзюк.

К управлению полиции для "поддержки" задержанных членов С14 прибыли еще несколько десятков молодых людей. По данным правоохранителей, они предприняли попытку штурма управления с применением газовых баллонов. В результате были задержаны около 40 человек. Трое полицейских были госпитализированы. В С14 говорят, что только требовали вернуть изъятые у активистов предметы.

ГПУ открыла уголовное производство против сотрудников полиции. Там считают, что они превысили служебные полномочия. Расследование ведет ГБР.

Отправить:
Распечатать:
Теги: василий грицак, националисты, С14, арсен аваков, ультраправые
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 