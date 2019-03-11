Между Нацкорпусом и Аваковым нет никакой связи - Билецкий

Андрей Билецкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Нет "никакой связи" Национального корпуса с главой МВД Арсеном Аваковым, а сообщения о наличии такой связи - "не очень умное повторение клише", которое якобы поддерживает Банковая. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос, заявил на пресс-конференции лидер партии Андрей Билецкий.

"Для нас (в АП, - ред.) решили, что нашей "темной стороной" будет Аваков. Вы не найдете ни одного свидетельства, чтобы я голосовал за вещи, необходимые Народному фронту и Авакову", - заверил Билецкий.

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Нардеп заявил, что связь с Аваковым приписывается Нацкорпусу якобы потому, что большинство добровольцев, кроме батальона Айдар, входили в структуру МВД.

"Полк Азов... Я лично никогда ни полицейским, ни милицейским не был, никаких милицейских функций никогда не выполнял... Да, я знаю Арсена Авакова. Когда я раньше максимально активно принимал участие в жизни полка... Вот и вся связь. Это касалось исключительно вопросов войны", - сказал он.

Говоря о финансировании Нацкорпуса, Билецкий заявил, что они не тратят на зарплаты "для наших людей, потому что наши люди активисты".

"Небольшие средства, которые мы собираем, они у нас абсолютно легальны... Это либо мелкий и средний бизнес, который помогает нам с 2014 года, либо членские взносы наших людей, они небольшие - 30, 50, до 150 гривень, которые может заплатить каждый студент", - рассказал он.

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