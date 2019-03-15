В Нацкорпусе заявили, что их хотят обвинить в военном перевороте

Сергей Коротких (скриншот с видео)

В партии Национальный корпус заявили, что СБУ якобы готовит против них провокации на завтрашней акции в Киеве, чтобы обвинить в "подготовке к военному мятежу". Об этом в видеообращении в Facebook заявил один из лидеров "азовского движения", член Нацкорпуса Сергей Коротких.

"СБУ в лице Кононенко (замглавы СБУ, - ред.) готовит закладки в центре города для того, чтобы 16 числа дискредитировать национальное движение… путем обвинения в том, что это подготовка к военному мятежу", - сказал он.

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Коротких утверждает, что "марш 16 марта исключительно мирный и любой человек, который придет туда с оружием, - это провокатор, которого купила СБУ".

Аналогичная информация размещена на сайте Нацкорпуса.

Пресс-секретарь СБУ Алена Гитлянская в комментарии корреспонденту LIGA.net сказала, что спецслужба "действует исключительно в рамках украинского законодательства, которое таких действий (закладок взрывчатки или оружия, - ред.) не предусматривает".

При этом она сообщила, что СБУ будет "наблюдать" за проведением митинга Нацкорпуса.

"Мы будем наблюдать за ситуацией, чтобы все происходило в рамках законодательства и не вредило национальным интересам. В рамках своей компетенции мы будем реагировать на противоправные действия", - сказала Гитлянская.

Сергей Коротких (Боцман) – уроженец российского Тольятти, долгое время проживал в Беларуси, где учился в школе КГБ, был членом ультраправых российских организаций Русское национальное единство (РНЕ) и Национал-социалистическое общество. С 2014 года воевал в Донбассе в составе батальона "Азов". 5 декабря 2014 года президент Петр Порошенко лично вручил Коротких украинский паспорт.

11 марта лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий заявил, что Порошенко посредством СБУ якобы готовит физическое устранение лидеров "азовского движения", в том числе его.

В Службе безопасности заявили, что с удивлением ознакомились с заявлением Билецкого. СБУ официально обратилась к ГБР с просьбой зарегистрировать соответствующее уголовное производство.

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