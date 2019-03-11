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11.03.2019, 18:38

СБУ отреагировала на слова Билецкого о подготовке покушения

СБУ отреагировала на слова Билецкого о подготовке покушения - Фото
Андрей Билецкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В ведомстве хотят получить данные, на которых основаны обвинения лидера Нацкорпуса

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В Службе безопасности заявили, что с удивлением ознакомились с заявлением лидера партии Национальный корпус Андрея Билецкого о якобы подготовке СБУ к физическому уничтожению лидеров этой организации. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ведомства.

В СБУ считают, что народный депутат Билецкий позволил собой манипулировать, и выражают сожаление по этому поводу.

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В ведомстве заявили, что с нетерпением ожидают обнародования каких-либо конкретных данных, на которых основываются столь серьезные обвинения.

В СБУ отметили, что после квалификации этих обвинений, они должны быть проверены в рамках уголовного производства с обязательным доведением до общественности его результатов.

Служба безопасности официально обратилась к ГБР с просьбой зарегистрировать соответствующее уголовное производство.

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Сегодня Билецкий заявил, что президент Петр Порошенко якобы готовит физическое устранение лидеров "азовского движения", в том числе его.

9 марта 2019 года в Черкассах произошли столкновения представителей Нацкорпуса с полицией во время визита в город Порошенко. Пострадали правоохранители, открыто уголовное дело за хулиганство. Глава МВД Арсен Аваков сказал, что "любому гневу есть разумные границы", а действия Нацкорпуса назвал недопустимыми.

В этот же день во время акции у здания Администрации президента в Киеве были ранены были трое правоохранителей.

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Теги: андрей билецкий, нацкорпус, сбу, покушение
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