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11.03.2019, 16:48

Столкновения Нацдружин с полицией: установлены основные фигуранты

Столкновения Нацдружин с полицией: установлены основные фигуранты - Фото
Скриншот с видео

В полиции говорят, что установлены "трое основных фигурантов, которые принимали участие"

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Двум лицам вручили подозрение по факту событий в Черкассах и Киеве 9 марта с участием представителей Нацкорпуса и Нацдружин. Об этом на брифинге заявил замначальника Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе, сообщает Укринформ.

По его словам, установлены "трое основных фигурантов, которые принимали участие". Двум из них уже объявили о подозрении.

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"Несколько часов назад объявлено подозрение по статьям 294, 296, 345 Уголовного кодекса, это массовые беспорядки, хулиганство и насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа. Двум лицам вручено, местонахождение третьего сейчас устанавливаем", - сказал Цуцкиридзе.

Он отметил, что по черкасским событиям одному лицу сообщено о подозрении именно в массовых беспорядках.

9 марта в Черкассах произошли столкновения представителей Национального корпуса с полицией во время визита в город президента Петра Порошенко. Пострадали 15 правоохранителей, открыто уголовное дело за хулиганство. Глава МВД Арсен Аваков сказал, что "любому гневу есть разумные границы", а действия Нацкорпуса назвал "недопустимыми".

В этот же день во время акции у здания Администрации президента в Киеве ранены были трое правоохранителей.

В партии Блок Петра Порошенко Солидарность заявляют, что за столкновениями Нацкорпуса с полицией 9 марта в Черкассах "стоят пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы".

Лидер партии Национальный корпус, депутат Андрей Билецкий, заявил, что президент Петр Порошенко якобы готовит физическое устранение лидеров "азовского движения" и роспуск полка Нацгвардии Азов. 

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Теги: Нацдружины, Черкассы, Азов, андрей билецкий, нацкорпус
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