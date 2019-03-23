G7 написала Авакову об угрозах экстремистских движений в Украине

Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Послы стран Большой семерки направили письмо министру внутренних дел Украины Арсену Авакову об угрозе деятельности экстремистских движений в Украине. Об этом сообщает Радио Свобода.

Издание получило копии двух писем, подготовленных группой послов G7 по поддержке реформ в Украине, в которую входят дипломаты из Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США.

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В адресованном Авакова письме от 15 марта французский посол Изабель Дюмон от имени своих коллег-послов написала, что группа G7 обеспокоена экстремистскими политическими движениями в Украине и их насильственными действиями

"Они запугивают украинских граждан, пытаются узурпировать роль Национальной полиции в обеспечении безопасности выборов и наносят ущерб национальной и международной репутации украинского правительства", - отметила Дюмон.

По словам дипломата, письмо на английском и украинском языках отправили в Министерство внутренних дел Украины в тот же день.

Представитель МВД Артем Шевченко подтвердил, что Аваков его получил.

Журналист Кристофер Миллер указывает, что дипломат в своем письме завуалированно писала о Национальном корпусе и Национальных дружинах.

Ранее посольство США опубликовало предупреждение в связи с митингом, который намерены сегодня, 23 марта, провести члены Нацкорпуса и Нацдружин.