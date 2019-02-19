В Киеве возле Севастопольской площади провалился асфальт

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В Киеве на улице Народного ополчения в направлении Севастопольской площади провалился асфальт. Об этом сообщает КГГА у себя на сайте.

Участок проезжей части провалился из-за аварии на водопроводе. В связи с этим изменили трассу следования троллейбусов маршрутов NN19д, 30, 40, 40к. Движение осуществляется по ул. Винницкой, Воздухофлотскому путепроводу, ул. Смелянской - дальше по собственной схеме. На место направлены аварийно-восстановительные средства.

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Кроме того, из-за нескольких ДТП в Киеве затруднено движение с левобережной части в направлении Правого берега, на Северном мосту, Мосту метро, Патона и Южном.

Также движение затруднено на проспекте Победы, Большой окружной дороге, Голосеевском проспекте и в центральной части города.



Карта: Google Maps

Ранее сообщалось, что в Канаде произошло масштабное ДТП с участием 15 автомобилей. Шесть человек получили ранения.